Ostfildern (pol) - Im Scharnhauser Park ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Opel Meriva fuhr kurz vor 8.30 Uhr über die Bonhoefferstraße in Richtung Niemöllerstraße. Ein 76-Jähriger kam zur gleichen Zeit mit seinem Rad aus Richtung Stadtmitte und wollte die Bonhoefferstraße in Richtung Einkaufsmarkt überqueren. Er fuhr auf den noch vor dem Kreisverkehr befindlichen Fußgängerüberweg. Als er den ersten Straßenteil bis zur mittigen Verkehrsinsel überquert hatte und weiterradelte, übersah ihn der Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz zog sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad und Pkw entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

