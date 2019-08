Ostfildern (pol) Bei der Kollision mit einem Pkw ist am Mittwochabend ein 21-jähriger Radfahrer in der Stuttgarter Straße verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 21.20 Uhr, als der 20-jährige Lenker eines BMW in der Stuttgarter Straße von der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Heumaden unterwegs war und nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Rennradfahrer, der nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Dämmerung ohne Beleuchtung unterwegs gewesen war. Der Radler musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Am Pkw und dem Rennrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro.