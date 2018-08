Anzeige

Kirchheim (red) - Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kirchheim erlitten. Nach Angaben der Polizei befuhr der 60-Jährige befuhr kurz nach 16 Uhr verbotenerweise den linksseitigen Gehweg der Einsteinstraße von der Jesinger Straße herkommend. An der Einmündung der Willi-Bleicher-Straße übersah ein 35-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Einsteinstraße den Radfahrer und erfasste ihn frontal mit seinem Wagen. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Zur ambulanten Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.