Plochingen (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten.

Eine 22-Jährige war, wie die Polizei berichtet, mit ihrem Auto gegen 5.45 Uhr von Wernau herkommend in Richtung Plochingen unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Zufahrt auf die B 10 in Richtung Stuttgart übersah sie den entgegenkommenden 52-jährigen Radfahrer.

Der Mann prallte mit seinem Herrenrad gegen die vordere, rechte Seite des Autos und wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geworfen. Er prallte noch mit dem Kopf gegen den Randstein. Der Radfahrer trug einen Fahrradhelm.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel noch außer Betrieb.