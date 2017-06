Beuren (pol) - Ein Radfahrer erlitt am Montag leichte Verletzungen als er beim Überholmanöver eines Autofahrers in den Grünstreifen abgedrängt wurde und stürzte. Der 31-jährige Radfahrer war mit seinem Rennrad gegen 13 Uhr von Beuren kommend in Richtung Linsenhofen unterwegs als er etwa 100 Meter vor einer unübersichtlichen Rechtskurve von dem Fahrzeug eines 30-Jährigen überholt wurde. Wegen Gegenverkehr musste der Autofahrer, wie die Polizei berichtet, nach rechts ausweichen. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, versuchte der Radfahrer, sich an dem Wagen abzustützen. Er verlor jedoch die Kontrolle über sein Rennrad, geriet nach rechts in den Grünstreifen und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich mehrere Schürfwunden zu. Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter der Telefonnummer 07022/9224-0 nach Zeugen des Unfalls.

