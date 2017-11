Anzeige

Filderstadt (pol) - Schwere Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bernhausen erlitten. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 6.30 Uhr die parallel zur Echterdinger Straße verlaufende Nebenstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit dem Stetter Weg kam es zur Kollision mit dem VW eines 41-Jährigen, der bei Grün in die Kreuzung einfahren wollte. Der Radler wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.