Altdorf (pol) Am Samstag ist es kurz nach 12.00 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 10-jähriger Junge war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mountainbike in Altbach auf dem Weinbergweg in Richtung Taubenäckerweg unterwegs. Auf dieser Strecke fuhr er an einem geparkten Pkw vorbei und ordnete sich danach wieder nach rechts Richtung Fahrbahnrand ein. Hierbei schaute er nochmals, wie er es auch bei seiner Fahrradprüfung gelernt hatte, prüfend über die rechte Schulter nach hinten. Wenige Meter weiter beabsichtigte gerade in diesem Moment ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw rückwärts aus seiner Hofeinfahrt zu fahren. Seine Sicht war durch ein neben ihm parkenden Pkw eingeschränkt. Als er sich bereits mit dem Hinterrad auf dem Weinbergweg befand, schaute auch der Junge wieder nach vorne.

Dieser versuchte noch durch eine Bremsung den Unfall zu verhindern, was jedoch nicht mehr gelang. Er prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Auch wenn kein Sachschaden zu verzeichnen war, der 10-Jährige musste seine Verletzungen in einem Krankenhaus versorgen lassen. Zum Glück trug er zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.