Anzeige

Nürtingen (pol)Ein Schulwegunfall hat sich laut der Polizei am Montagmorgen auf einem Fahrradweg entlang der Metzinger Straße ereignet. Gegen 7.30 Uhr stieß ein aus Richtung Roßdorf kommender 13-jähriger Schüler auf einem Mountainbike in der Bahnunterführung im Bereich der Lohwiesen mit einer aus Richtung Neckarhausen kommenden gleichaltrigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Beide Kinder erlitten Verletzungen, wobei das Mädchen mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste.