Nürtingen (pol) Im Bereich der Galgenbergstraße, Höhe Stuttgarter Straße, ist es am Dienstag gegen 18 Uhr zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 31- Jähriger und zwei weitere noch unbekannte Männer gemeinsam auf einen 47 -jährigen Mann eintraten und einschlugen. Ein 30 -jähriger wollte diesem zur Hilfe eilen, wobei der 31-Jährige plötzlich ein Messer zog und den 30 -Jährigen bedrohte. Der 30-Jährige flüchtete hierauf und wurde von dem 31- Jährigen verfolgt. In dieser Situation konnte eine mittlerweile verständigte Streife des Polizeireviers Nürtingen die Beiden antreffen, wobei der 31 -Jährige noch immer das Messer in der Hand hielt. Dieser wurde zunächst vorläufig festgenommen und musste die folgende Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Der Hintergrund für die ursprüngliche Auseinandersetzung sowie die Personalien weiterer Beteiligter liegen noch im Dunkeln und sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.