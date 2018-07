Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Eine 44-jährige Opel-Fahrerin ist am Freitagnachmittag um 16:20 Uhr mit ihrem Auto in der Lilienthalstraße an drei parkenden Fahrzeugen vorbeigefahren und dabei auf die Gegenfahrbahn ausgewichen. Als ihr am Ende dieses Vorgangs ein Fahrradfahrer entgegen kommt, fährt dieser unbeirrt weiter und schlägt gegen das fahrende Fahrzeug der Geschädigten. Hierbei wird das Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Der Radfahrer habe sich dann nach einem kurzen Wortgefecht mit der Autofahrerin aus dem Staub gemacht.

Der Radfahrer wird als ca. 60 Jahre, 175 cm groß, braune Haare, Oberlippenbart, rotes T-Shirt, lange Hose beschrieben. Hinweise auf den Vorfall oder zum Radfahrer nimmt die Polizei in Filderstadt unter 0711 70913 entgegen.