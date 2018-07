Anzeige

Kirchheim (pol) - Ein 27-jähriger Quadfahrer aus Schlierbach ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schlierbacher Straße schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 22.20 Uhr, als ein 70-jähriger Opelfahrer aus der Straße Zu den Schafhofäckern nach links in die Schlierbacher Straße einbiegen wollte. Der Mann übersah laut Polizei den aus seiner Sicht von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Quadfahrer, der dem Auto auswich und dadurch ins Schleudern geriet. Zwar konnte der 27-Jährige so eine Kollision verhindern, stürzte jedoch auf die Fahrbahn. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst den jungen Mann in ein Krankenhaus. Sein Quad musste abgeschleppt werden.