Wernau (pol)Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag erlitten. Ein 40-Jähriger wollte, wie die Polizei schreibt, um 13.15 Uhr mit seinem Quad rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Kirchheimer Straße einbiegen. Kurz vor dem Gehweg hielt der Mann zunächst an. Beim Losfahren erfasste er eine von links kommende, 28 Jahre alte Frau. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.