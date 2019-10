Lenningen (pol)Von mehreren Zeugen ist am Samstag kurz nach 14.00 Uhr über Notruf gemeldet worden, dass eine randalierende Person auf der B 465 zwischen Lenningen und Brucken unterwegs sei, Verkehrszeichen beschädige und Leitpfosten herausreiße. Der 35 -jährige Mann wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen, wie die Polizei berichtet.

Er hatte unter anderem auf Höhe eines Drogeriemarktes ein Verkehrszeichen umgeknickt, sodass dieses gefährlich in die Fahrbahn ragte. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat hierzu Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der an einer Krankheit leidende Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik überstellt.