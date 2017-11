Anzeige

Esslingen/Altbach (pol) - Ein 45-Jähriger und ein unbekannter Mann haben sich offenbar am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 Richtung Kirchheim geprügelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Männer beim Halt in Esslingen-Zell aneinander geraten sein und sich anschließend mit Fäusten geschlagen haben. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart traf keinen der Beteiligten mehr vor Ort an. Etwa eine Stunde später wählte ein Reisender wegen einer stark alkoholisierten Mann am Haltepunkt Altbach den Notruf der Polizei. Hier wurde der 45-jährige deutsche Staatsangehörige, auf den die Personenbeschreibung der zuvor begangenen Auseinandersetzung passte, zusammen mit seinem Hund von einer Streife des Polizeireviers Esslingen angetroffen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Gegen den bereits wegen Bedrohung verurteilten Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor.

Die noch zu entrichtende Geldstrafe konnte der 45-Jährige laut Polizei nicht begleichen, weshalb er für 40 Tage in ein Gefängnis muss. Eine ebenfalls alarmierte Streife der Bundespolizei brachte den mit etwa 1,8 Promille alkoholisierten Mann in ein Gefängnis, während sein Hund an den Tiernotdienst übergeben wurde. Der zweite, bislang noch unbekannte Beteiligte, wird als auffallend groß beschrieben. Er war offenbar mit einer dunklen Jacke bekleidet. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei in Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.