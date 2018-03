Anzeige

Filderstadt (pol)Zu einem Disput auf offener Straße, der zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern führte, ist es am Dienstagabend in Bonlanden gekommen. Gegen 20.20 Uhr näherte sich nach Polizeiangaben ein 67-jähriger Autofahrer einer Engstelle in der Roggenstraße, die durch einen 21 Jahre alten Autofahrer verursacht wurde. Dessen Transporter war so abgestellt, dass der 67-Jährige nicht daran vorbeifahren konnte, weshalb er ausstieg und den jungen Mann zur Rede stellte. Dieser wurde offenbar sofort ausfällig und drohte dem Senior Schläge an. Der 67-Jährige wollte sich das nicht gefallen lassen, holte einen längeren Holzstock aus seinem Auto und trat dem Jüngeren erneut entgegen. Es kam in der Folge zu einer Prügelei, bei der sich nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Kontrahenten ernsthafte Verletzungen zuzog. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.