Filderstadt-Bernhausen (pol) - Offenbar zu viel Leistung am Hinterrad hat der 32-jährige Probefahrer einer Ducati Monster laut Polizei unterschätzt, als er am Samstag gegen 11 Uhr an einer Ampel in Filderstadt Bernhausen anfuhr. Der Motorradfahrer fuhr zunächst auf der Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte. Als er hinter zwei Autos an einer roten Ampel anhalten musste, ging der Motor aus. Bei Grün startete er die Maschine, gab dabei nach Angaben der Polizei aber zu viel Gas und ließ die Kupplung zu schnell kommen. Dadurch hob das Vorderrad vom Boden ab und die Ducati stürzte fünf Meter weiter mitsamt dem Fahrer auf die Straße. Der Kradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

