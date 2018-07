Anzeige

Deizisau (pol) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch, nach 22 Uhr, in der Zehntstraße einen am Straßenrand geparkten Porsche Macan gestohlen, so die Polizei. Der Diebstahl wurde erst in den Morgenstunden entdeckt, nachdem der mutmaßliche Dieb in Bayern mit dem Wagen verunglückt war. Er war mit dem Pkw offensichtlich auf der A 6 in Richtung Tschechische Republik unterwegs gewesen.

An der Ausfahrt Wernberg-Ost verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und prallte frontal in die Leitplanke. Der Mann flüchtete zu Fuß. Er konnte bislang trotz der vom Polizeipräsidium Oberpfalz unverzüglich eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt waren, nicht gefasst werden. Der Verdächtige war zwischen 40 und 50 Jahre alt, 170 cm groß, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet. Außerdem hatte er einen Drei-Tage-Bart. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung der Halteranschrift durch Beamte des Polizeireviers Esslingen kam dann heraus, dass der Wagen gestohlen worden war.

Das Fehlen seines Fahrzeugs hatte der Eigentümer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg die Ermittlungen übernommen und hofft auf sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl des auffällig aurummetallic-farbenen (bronze), zwei Jahre alten Wagens. Es ist davon auszugehen, dass der Täter, eventuell auch mit Komplizen, den Pkw ausbaldowert hat. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch oder auch schon vorher in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0711/39900 zu melden.

