Kirchheim (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 35-jähriger Polizeibeamter bei einer Verkehrskontrolle angefahren und verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 1 Uhr in der Schlierbacher Straße. Laut Polizei hatte der 35-Jährige dort mit seiner Kollegin im Rahmen einer Verkehrskontrolle bereits einen Wagen gestoppt. Zeitgleich erkannte der Beamte einen Kleinwagen, der sich schnell aus Richtung Stadtmitte der Kontrollstelle näherte. Der Polizist gab diesem Wagen ebenfalls deutliche Anhaltezeichen. Der Kleinwagen verlangsamte kurz, fuhr dann aber weiter und erfasste den Beamten, der auf die Motorhaube prallte und seitlich abgeworfen wurde. Der Polizist wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Fahrer hielt kurz an und fuhr dann mit quietschenden Reifen davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der gesuchte Fiat Punto in der Gutenbergstraße geparkt festgestellt werden. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Am Samstagvormittag meldete sich der gesuchte Unfallverursacher, ein 18-Jähriger aus Esslingen, bei der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Anzeige