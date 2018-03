Anzeige

Esslingen (pol) - Beim Polizeieinsatz aufgrund von einer Auseinandersetzung unter mehreren Flüchtlingen wurde ein Polizeibeamter des Polizeirevier Esslingen am Freitagabend kurz nach 19 Uhr verletzt. Vorausgegangen waren körperliche und verbale Auseinandersetzungen zwischen mehreren Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Schorndorfer Straße, sodass mehrere Streifenwagen anrücken mussten. Polizeiangaben zufolge, ließ sich einer der Streitenden nicht beruhigen. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. Um seinem Mitbewohner zu Hilfe zu kommen, mischte sich ein 26-jähriger Iraker massiv ein. Er musste mit erheblichem Kraftaufwand auf den Boden gebracht und ebenfalls mit Handschellen fixiert werden. Hierbei erlitt ein 28-jähriger Polizeibeamter Verletzungen an der Hand, die zur Dienstunfähigkeit führten.