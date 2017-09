Esslingen (pol) – Ein Schaden in Höhe von etwa 37 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in der Ulmer Straße am Dienstagmorgen entstanden. Ein 25-Jähriger kollidierte mit einem Streifenwagen kurz nach 4.30 Uhr aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Anschließend streifte das Polizeiauto noch einen geparkten Mini sowie einen VW Touran. Der Streifenwagen, der Fiat und der VW Touran waren anschließend laut Polizei nicht mehr fahrbereit.

