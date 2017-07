Ebersbach (pol) – Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschrauber und mehrerer Polizeistreifen ist am Dienstagnachmittag in Ebersbach die Suche nach einer 51-jährigen Frau zunächst erfolglos geblieben. Sie war von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden, berichtet die Polizei. Kurz vor 20 Uhr entdeckte dann aber eine Polizeistreife die Frau im Bereich eines Feldweges zwischen Wellingen und Hochdorf. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Göppingen gebracht.

