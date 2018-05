Anzeige

Köngen (pol) Wie die Polizei berichtet, näherte sich der junge Mann gegen halb eins der Polizeistreife und ging ohne Anlass auf die Beamten los. Der deutlich Alkoholisierte konnte schließlich durch den Einsatz von Pfefferspray gebändigt und in Gewahrsam genommen werden. Nach Beruhigung seines Gemüts wurde er in der Nacht an eine Obhutsperson übergeben. Er muss mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.