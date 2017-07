Nürtingen (pol) - Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend in Nürtingen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 20.30 Uhr in der Mühlstraße, wie sich eine junge Frau und ein junger Mann, beide etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt, an einer Bushaltestelle stritten. Der Mann wollte die Frau dazu bringen, in einen in Italien zugelassenen, dunkelgrauen Alfa Romeo einzusteigen. Hierzu soll er sie in Richtung des Fahrzeugs gezogen haben, wogegen sich die Frau zunächst wehrte. Schließlich stieg sie ein. Augenzeugen alarmierten die Polizei, die mit etlichen Streifenwagenbesatzungen nach dem Pkw fahndete, was aber erfolglos verlief. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht verschiedenen Hinweisen nach. Demnach dürfte es sich bei den beiden streitenden Personen um ein in einer Esslinger Kreisgemeinde wohnendes Paar handeln, deren momentaner Aufenthaltsort aber unbekannt ist. Zur endgültigen Klärung des Vorfalls werden die Frau und der Mann gebeten, sich unter der Nummer 0711/39900 zu melden. Ebenso nimmt die Polizei unter dieser Nummer weitere Hinweise entgegen.

