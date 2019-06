Esslingen (pol)Zu einem tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten ist es am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, in der Stuttgarter Straße gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen war aufgrund von Ermittlungen bezüglich eines Hausfriedensbruchs in der Stuttgarter Straße unterwegs, als sie kurz nach dem Parken des Dienstfahrzeuges von einem 20-jährigen Mann attackiert wurde.

Der 20-Jährige bespuckte die Beamten und beleidigte diese mit wüsten Beschimpfungen. Als die Polizei ihn versuchte handlungsunfähig zu machen, hat er mit den Armen wild umhergeschlagen und einen Beamten im Gesicht verletzt. Der 20-Jährige, der offenichtlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine entsprechende Klinik verbracht.