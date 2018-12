Anzeige

Esslingen (pol) Mit einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen hatten es Beamte des Polizeireviers Esslingen in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag zu tun. Der stark betrunkene 27-Jährige trat gegen 1.10 Uhr in der Neckarstraße an eine Streifenwagenbesatzung heran, die gerade mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt war und verlangte nach einem Rettungswagen, da er sich offenbar eine Verletzung im Gesicht zugezogen hatte. Bis zum Eintreffen der Sanitäter verhielt sich der 27-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, hierbei sprach er mehrfach Drohungen und Beleidigungen aus. Doch damit nicht genug, nach Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung versuchte er nach den Beamten zu treten und diese anzuspucken. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er im weiteren Verlauf ab und entfernte sich stattdessen von der Örtlichkeit. Allerdings lief er hierbei mehrfach auf die Fahrbahn und versuchte vorbeifahrende Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde und die restliche Nacht in der Zelle verbringen musste.