Anzeige

Esslingen (pol) Wie die Polizei mitteilte, war den tätlichen Angriffen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vorausgegangen. Dabei hatten die Polizeibeamten zwei 17 und 18 Jahre alten Aggressoren bereits Gewahrsam angedroht. Dennoch schlossen sich die beiden jungen Männer kurz darauf einer circa 15-köpfigen Personengruppe an, die vor den Augen der Polizei ein mobiles Verkehrszeichen umwarf.

Während der Verursacher das unbeschädigte Schild wieder aufstellte, wurden die Beamten von mehreren Personen aus der Gruppe beleidigt. Einer von ihnen konnte als der zuvor auffällige 18-Jährige identifiziert werden. Im Bereich der Bahnhofsunterführung wurde dieser in Gewahrsam genommen und zu einem Polizeifahrzeug geführt.

Mit Pfefferspray zur Räson gebracht

In der Folge griff sein 17-jährige Begleiter die Polizisten an und verpasste einem Beamten einen Faustschlag an den Kopf. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um den 17-Jährigen zu Boden zu bringen und ebenfalls in Gewahrsam nehmen zu können. Davon fühlte sich ein 19-Jähriger aus derselben Gruppierung provoziert, der den Polizeieinsatz massiv störte. Gegen seine notwendige Gewahrsamnahme leistete er so heftigen Widerstand, dass auch gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Hierbei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen an den Armen.

Alle drei Aggressoren wurden im Anschluss zum Polizeirevier verbracht, der 18-Jährige wurde von einem Verwandten abgeholt, die beiden anderen verbrachten die Nacht in der Zelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.