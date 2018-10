Anzeige

Landkreis Esslingen (pol)Allein am Donnerstagmittag ist es in Neckartailfingen und Wolfschlugen zu insgesamt vier Anrufen gekommen, in denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben haben. Diese behaupteten nach Angaben der Polizei, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und bei festgenommenen Tätern die Adressen der Angerufenen gefunden worden wären. Die Senioren wurden im Gespräch von den vermeintlichen Polizeibeamten dabei nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt. In letzter Zeit häufen sich derartige Anrufe vor allem im Landkreis Esslingen wieder.

Die Betrüger wollen durch diese Vorgehensweise den Eindruck erwecken, dass auch die Angerufenen womöglich bald von den Einbrechern heimgesucht werden und Geld und Wertsachen weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien. Zu der Masche gehört es, dass die Kriminellen ankündigen, Polizisten in Zivil kämen vorbei und würden die Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung abholen oder von einem Taxifahrer abholen lassen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger zudem, den Angerufenen persönliche Daten über ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse zu entlocken. In allen aktuellen Fällen reagierten die Opfer der Anrufer glücklicherweise richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und zeigten den Betrugsversuch bei der Polizei an, sodass kein Schaden entstand.

Wichtige Hinweise der Polizei:

Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen bei Ihnen an und fragen Sie nach ihren persönlichen Verhältnissen oder bestehendem Vermögen aus.

Geben Sie niemandem derartige Auskünfte.

Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn auf ihrem Display eine Rufnummer erscheint, die scheinbar mit der Telefonnummer einer Polizeidienststelle übereinstimmt oder wie eine Notrufnummer aussieht.

Diese Anzeige kommt durch technische Manipulationen der Betrüger zustande, die tatsächlich von einem ganz anderen Anschluss anrufen.

Übergeben Sie niemandem Geld oder Wertgegenstände und überweisen Sie kein Geld.

Notieren Sie die angezeigte Rufnummer und erstatten Sie so schnell wie möglich Anzeige direkt bei der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an. Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip gibt es auch auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen.