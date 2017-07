Ostfildern (pol) - Zum wiederholten Mal sind Betrüger auf Baden-Württembergs Straßen und auch in unserer Region unterwegs, berichtet die Polizei. Sie stehen am Fahrbahnrand und veranlassen Autofahrer durch Winken zum Anhalten. Sie täuschen vor, wegen Benzinmangels oder einer Panne liegengeblieben zu sein und wegen einer familiären Notlage schnell weiter zu müssen. Geldbörse und Kreditkarte seien verloren gegangen oder gestohlen worden und sie benötigen dringend Geld zum Tanken. Oft täuschen sie auch durch eine technische Manipulation der Tankanzeige einen leeren Tank vor. Manchmal bieten sie als Gegenleistung "wertvollen" Goldschmuck an oder versuchen, ausländische Währungen einzutauschen. Der Schmuck und die Geldscheine stellen sich später als völlig wertlos heraus.

Ostfilderner wurde Opfer der Betrüger

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 49-jähriger Ostfilderner Opfer dieser Betrugsmasche. Der 49-Jährige war auf der Heumadener Straße unterwegs, als er auf den vor einem silbernen Passat Kombi stehenden Mann aufmerksam wurde und auf dessen Winken anhielt. Im nachfolgenden Gespräch gelang es dem seriös auftretenden Betrüger durch das Vortäuschen einer Notlage in der Verwandtschaft, den 49-Jährigen um mehrere hundert Euro zu prellen.

Am Donnerstagmorgen gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein, in denen mit der gleichen Masche in der Denkendorfer Straße, in Esslingen Zollberg und in Aichwald versucht worden war, hilfsbereite Autofahrer übers Ohr zu hauen. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die meist aus dem osteuropäischen Raum stammenden Betrüger derzeit mit Fahrzeugen mit Nürnberger Ausfuhrkennzeichen im ganzen Land unterwegs sind.