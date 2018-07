Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Wendlingen (pol/lh)Die Serie von Betrügereien durch angebliche Gewinnspielzentralen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen reißt nicht ab. In den letzten sieben Tagen wurden der Polizei fünf weitere Fälle gemeldet, bei denen unter anderem ein 82-jähriger Wendlinger um über 18.000 Euro und eine 74 Jahre alte Echterdingerin sogar um insgesamt 42.000 Euro geprellt wurden. Im Falle des 82-Jährigen wurde das bekannte Betrugsmuster angewandt. Dem Senior war telefonisch ein Gewinn von 147 000 Euro in Aussicht gestellt worden, den er nach dem Bezahlen einer Gebühr erhalten würde. Zunächst über den Erwerb von Guthabenkarten einer Bank, die grenzübergreifend Bargeldtransfers durchführt, beglich das arglose Opfer die geforderten Beträge. Im weiteren Verlauf, als eine der Transaktionen scheiterte, versandte der 82-Jährige auch Bargeld über den Postweg in die Ukraine.

Einer etwas abgewandelten Masche fiel die 74-jährige Echterdingerin zum Opfer. Auch sie wurde von einer angeblichen Gewinnspielzentrale angerufen und darüber informiert, dass sie vor über drei Jahren an einem Gewinnspiel teilgenommen und seither nicht gekündigt hätte. Sie hätte seither nichts gewonnen, stünde aber in der Pflicht einen mittlerweile ausstehenden Betrag von annähernd 4 000 Euro zu bezahlen, um ein unmittelbar bevorstehendes Gerichtsverfahren abzuwenden. Wechselnde Gesprächspartner in den Folgetagen stellten weitere Forderungen, die die Frau jeweils bezahlte.

Weitere Fälle wurden aus Kemnat, Stetten und Eningen unter Achalm gemeldet, wobei die Täter dabei fast leer ausgingen. Lediglich in einem Fall kam es zu einem Transfer von 100 Euro.

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Form von Betrügereien. Opfer werden erfahrungsgemäß zumeist ältere Menschen, die durch die Anrufe und Geldforderungen regelrecht überrumpelt werden. Weiter Informationen finden Sie im Internet unter:

www.polizei-beratung.de oder unter www.pfiffige-senioren.de