Anzeige

Reutlingen (ots)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter einer namhaften Softwarefirma berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen und sich Zugriff auf deren Rechner verschaffen. Mehrere Fälle dieser weltweiten Betrugsmasche wurden in den vergangenen Tagen wieder bei verschiedenen Polizeidienststellen in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen angezeigt.

Ein Unbekannter meldete sich beispielsweise am Donnerstag telefonisch in englischer Sprache bei einem privaten PC-Nutzer in Pfullingen und gab sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Der Täter nannte einen angeblichen Virenbefall des Computers als Grund für den Anruf und brachte den Geschädigten in dem mehrere Stunden dauernden Telefonat dazu, zwei sogenannte iTunes-Gutscheine für je 100 Euro zu kaufen und die Guthaben-PIN an ihn zu übermitteln.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch die Herausgabe von Kreditkartendaten) und leiten Sie sofort entsprechende Sperrungen ein. Kein seriöses Unternehmen meldet sich unaufgefordert telefonisch, um beispielsweise die Freischaltung eines Fremdzugriffs zu verlangen. Gerade Microsoft meldet sich ausschließlich nur auf Anfrage des Kunden. Falls Sie Opfer einer derartigen Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle. Um sich vor vergleichbaren kriminellen Aktionen zu schützen, empfiehlt es sich auch, mit entsprechenden Begriffen im Internet zu recherchieren. Die Trefferliste zu den Begriffen "Microsoft+Anrufer" führt fast ausschließlich zu Warnmeldungen zu dieser Betrugsmasche.