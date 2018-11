Anzeige

Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen (pol)In letzter Zeit häufen sich im Bereich des Polizeipräsidium Reutlingen wieder Anrufe, in denen sich Telefonbetrüger als Polizeibeamte, andere Amtspersonen oder Angehörige ausgeben und versuchen, vorwiegend Senioren zur Übergabe von Bargeld und Schmuck zu bewegen. Am Mittwoch haben die Kriminellen laut der Polizei so Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet.

Vierstellige Summe in Altbach erbeutet

Um die Mittagszeit meldete sich eine Anruferin telefonisch bei einem 80-jährigen Mann aus Altbach und gab sich als dessen Nichte aus. Die Frau behauptete, sich in einer Notlage zu befinden und für eine noch ausstehende Ratenzahlung mehrere tausend Euro Bargeld zu benötigen. Der Senior schenkte der Frau Vertrauen und hob bei seiner Bank eine größere Geldsumme ab. Wie immer bei derartigen Straftaten holte die angebliche Verwandte das Geld nicht persönlich ab, sondern schickte einen Komplizen, der das Geld von dem arglosen Opfer entgegennahm. Im Laufe des Tages erkundigte sich der Senior bei seiner tatsächlichen Nichte, ob denn mit dem Geld alles gut gegangen sei. Daraufhin flog der Betrug auf. Von den Tätern und ihrer Beute fehlt bislang jede Spur.

Der unbekannte Mann, der das Geld bei dem 80-Jährigen abholte, ist laut Beschreibung zirka 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß. Er sprach hochdeutsch und trug zur Tatzeit einen gestutzten Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelgrauen Mütze mit Fellbesatz an der Stirn und den Ohren, einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus

In den vergangenen Tagen kam es zu weiteren Anrufen, in denen sich die Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben haben. Diese behaupteten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und bei festgenommenen Tätern die Adressen der Angerufenen gefunden worden wären. Die Senioren wurden im Gespräch von den vermeintlichen Polizeibeamten dabei nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt.

Die Betrüger wollen durch diese Vorgehensweise den Eindruck erwecken, dass auch die Angerufenen womöglich bald von den Einbrechern heimgesucht werden und Geld und Wertsachen weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien. Zu der Masche gehört es, dass die Kriminellen ankündigen, Polizisten in Zivil kämen vorbei und würden die Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung abholen oder von einem Taxifahrer abholen lassen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger zudem, den Angerufenen persönliche Daten über ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse zu entlocken. In diesen Fällen reagierten die Opfer der Anrufer glücklicherweise richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und zeigten den Betrugsversuch bei der Polizei an, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt erneut vor diesen Betrügern und rät:

Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen bei Ihnen an und fragen Sie nach ihren persönlichen Verhältnissen oder bestehendem Vermögen aus. Geben Sie niemandem derartige Auskünfte.

Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn auf ihrem Display eine Rufnummer erscheint, die scheinbar mit der Telefonnummer einer Polizeidienststelle übereinstimmt oder wie eine Notrufnummer aussieht - diese Anzeige kommt durch technische Manipulationen der Betrüger zustande, die tatsächlich von einem ganz anderen Anschluss anrufen.

Notieren Sie sich auf jeden Fall die Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an. Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip gibt es auf der Website des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Besonders appelliert die Polizei auch an die Aufmerksamkeit von Bankbediensteten: Sprechen Sie Senioren ruhig an, wenn diese plötzlich entgegen ihren sonstigen Angewohnheiten beträchtliche Geldsummen abheben oder von einer Notlage eines Angehörigen berichten. Auf diese Art und Weise konnte in einzelnen, zurückliegenden Fällen ein Schadenseintritt verhindert werden.