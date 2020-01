Ostfildern (pol)Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Rinnenbachstraße in Ostfildern ereignet hat. Ein 83-Jähriger war um zehn Uhr mit seinem Opel Vectra von der Parkstraße herkommend nach rechts auf die Rinnenbachstraße in Richtung Sportschule Ruit abgebogen. Unmittelbar nach der Einmündung wurde er von einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin überholt. Beim Einscheren touchierte ihr Fahrzeug den Opel an der vorderen Stoßstange, so dass diese abgerissen und unter dem Vectra verkeilt wurde. Die Unfallverursacherin hielt kurz darauf an und ging zu dem Senior zurück. Die Fahrerin gab ihm gegenüber an, dass sie es eilig habe, setzte sich wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die Unbekannte ist etwa 170 cm groß, hat dunkelblonde Haare und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Über ihr Fahrzeug liegen keine Angaben vor. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Da zahlreiche Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeifuhren, werden Zeugen gebeten, sich zu melden.