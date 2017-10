Anzeige

Filderstadt (red) -Am Samstag ist eine 71-Jährige kurz nach 19.15 Uhr mit ihrem weinroten Ford Focus auf der B 465 in Richtung Guckenrain gefahren. Auf Höhe der Kreuzung mit der K 1250/Nikolausstraße überquerte sie trotz Rotlicht die Kreuzung. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb wird insbesondere der Fahrer eines BMW-Geländewagens gesucht, der bei Grünlicht vom Guckenrain nach links in Richtung Owen einbog. Die 71-Jährige setzte ihre Fahrt laut Polizei in einer auffallend schlangenartigen Weise in Richtung Owen fort. Sie fuhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen, durchquerte Owen in Richtung Beuren und fuhr weiter nach Erkenbrechtsweiler. Kurz vor dem Ort konnte eine Streifenbesatzung sie anhalten. Ein Alkoholtest verlief negativ. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Weiterfahrt aber untersagt und Bekannte holten die 71-Jährige ab. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Frau gefährdet wurden, sich unter Tel. 07021 / 50 1-0 zu melden.