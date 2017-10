Anzeige

Denkendorf (pol) – Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag in der Oberen Gänsweide ein geparktes Auto beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen hat. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 3000 Euro. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr ist ein VW Golf, der am rechten Straßenrand der Oberen Gänsweide abgestellt war, vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Wagen an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden.

Bislang hat die Polizei noch keinerlei Erkenntnisse, wer für den Unfall verantwortlich ist. Das Polizeirevier Filderstadt bittet deshalb Zeugen um Hinweise unter 0711/7 09 13.