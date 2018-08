Anzeige

ES-Oberesslingen (pol) - Die Bundespolizei reagiert entsetzt: In absolute Lebensgefahr habe sich am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Mann begeben, als er im Bereich Oberesslingen auf dem Puffer einer S-Bahn der Linie S 1 in Richtung Herrenberg mitsurfte. Den Angaben zufolge bemerkte ein Autofahrer den waghalsigen Stunt gegen 19.45 Uhr, als er parallel zu den Gleisen fuhr. Der Mann wählte den Notruf und die betroffene Bahn wurde in Untertürkheim bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten der Bundespolizei gestoppt. Von dem Unbekannten fehlte aber jede Spur. Wo der „Trittbrettfahrer“ auf- beziehungsweise abgestiegen ist, ist nicht bekannt. Die Bundespolizei fahndet nach ihm und bittet um Hinweise. Er wird zwischen 17 und 18 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben und trug offenbar ein weißes T-Shirt, eine graue Hose sowie einen schwarzen Rucksack. Hinweise an Telefon 0711/870350