Esslingen-Weil (pol) Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufs-Center in der Weilstraße zu verschaffen, wie die Polizei berichtet. Sie schlugen gegen zwei Uhr mit einem noch unbekannten Werkzeug eine Scheibe ein und wurden hierbei von einem Zeugen beobachtet. Offenbar als die drei Einbrecher dies bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb bislang erfolglos. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.

Erst im Juli dieses Jahres hatte ein Einbruch einen Großeinsatz im Einkaufszentrum in Weil ausgelöst.