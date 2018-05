Anzeige

Esslingen (pol)Weil er sich am frühen Montagabend vor einer 23-Jährigen entblößt hat, ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 65 Jahre alten Tatverdächtigen, der im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden konnte. Die Frau, die gegen 18.30 Uhr einen Waldweg zwischen Baltmannsweiler und Lichtenwald entlang ritt, bemerkte den Mann bereits aus einiger Entfernung und erkannte, dass er sich unmittelbar vor dem Zusammentreffen hinter einem Gebüsch versteckte. Als sie die Stelle passierte, sah sie den 65-Jährigen völlig entblößt und onanierend unmittelbar hinter dem Gebüsch. Sein Blick ruhte dabei auf der 23-Jährigen. Die Frau ritt sofort weiter und verständigte nach etwa einer halben Stunde die Polizei. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der 65-jährige Deutsche, auf den die Beschreibung des Täters zutraf, mitten im Wald vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige, der bislang noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde in der Folge zum Polizeirevier verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.