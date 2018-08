Anzeige

Esslingen (pol) Weil sie sich von ihrem alkoholisierten Freund bedroht fühlte, hat eine junge Frau gegen 03.20 Uhr, in Esslingen im Bereich der Ulmer Straße auf sich aufmerksam gemacht und Hilfe von der Besatzung eines Rettungswagens bekommen.

Zuvor war es in der Wohnung des Pärchens zu einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf die Beiden in ein Auto stiegen, um gemeinsam zu einer Freundin zu fahren und den Sachverhalt zu klären.

Da der Freund jedoch plötzlich ein großes Messer in der Hand hielt und damit herumspielte, geriet die Frau in Panik und machte auf sich aufmerksam. Mehrere hinzugezogene Streifen nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Dort fing dieser so heftig an zu randalieren, dass er von den Beamten in eine Zelle verbracht werden musste.