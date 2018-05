Anzeige

Neuffen (pol) Die Polizisten sprachen 14 Verwarnungen wegen der Missachtung des Durchfahrtsverbots für Motorräder auf der L 1250 zwischen Hülben und Neuffen aus. Einem Motorradfahrer und dem Fahrer eines Quads untersagten sie wegen nicht erlaubter technischer Veränderungen die Weiterfahrt. In vier weiteren Fällen stellten sie ebenfalls unzulässige Umbauten an den Fahrzeugen fest und stellten entsprechende Mängelberichte an die Zulassungsbehörden aus.