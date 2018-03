Anzeige

Plochingen/Betzingen Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen informiert in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie sich und Ihr Eigentum am besten vor einem Einbruch schützen können. Mit einem Info-LKW, in dem zahlreiche technische Sicherungen ausgestellt sind, geht die Polizei vor Ort. Interessierte finden das Informationsfahrzeug am Mittwoch, 7. März, 11 bis 16 Uhr, in Plochingen, Fußgängerzone, Am Fischbrunnen, oder am Donnerstag, 8. März, 11 bis 16 Uhr, in Betzingen, Hoffmannstraße 8, auf dem Parkplatz der Julius-Kemmler-Halle.

Präventionsexperten sind vor Ort und beantworten gerne alle Fragen rund um das Thema Sicherungstechnik. Außerdem können auf Wunsch Beratungen direkt am Wohnhaus oder Firmenkomplex vereinbart werden, um ein exakt auf das jeweilige Gebäude zugeschnittenes Sicherheitspaket zu schnüren.

Sämtliche Beratungen sind kostenlos und unverbindlich. (pol)