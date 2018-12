Anzeige

Esslingen (pol) Am frühen Samstag hat die Polizei einen Einbrecher in der Mülbergerstraße auf frischer Tat ertappt. Der 15-Jährige wurde beim Verlassen der aufgebrochenen Kindertagesstätte festgenommen.

Ein Passant, der gegen 1.56 Uhr Geräusche in dem Gebäude gehört hatte, rief die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren in die Mülbergerstraße. Dort entdeckten sie laut Polizeimeldung ein eingeschlagenes Fenster. Kurz darauf stellten sie den Einbrecher, der über einen Seiteneingang flüchten wollte. Er ist erst 15 Jahre alt und soll mehrere Türen und Behälter beschädigt haben. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern noch an.