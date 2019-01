Anzeige

Stuttgart (ots)Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag an der Rosensteinstraße einen Transporter sowie einen VW Touran kontrolliert und dabei mehrere Hunde entdeckt. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 15.30 Uhr, wie drei Männer Hunde, darunter auch zwei Welpen, aus einem Transporter in den VW umluden. Die alarmierten Polizisten stoppten die Verladung und entdeckten insgesamt vier heranwachsende Kangal-Mischlinge sowie zwei Mischlingswelpen.

Die Männer hatten sich in Stuttgart zur Kaufabwicklung getroffen. Ein aus Schweden stammender 47-Jähriger hatte die Tiere via Internet in Bulgarien erworben. Zwei weitere Männer im Alter von 32 und 37 Jahren brachten die Hunde daraufhin von Bulgarien nach Deutschland, wo die Übergabe stattfinden sollte. Eine von der Polizei hinzugezogene Amtsveterinärin untersuchte die Hunde und stellte fest, dass die Dokumente teis unvollständig und fehlerhaft waren. Weil sich die Impfungen nicht für alle Tiere nachvollziehen ließen, ließ die Ärztin einen Welpen sicherstellen und ins Tierheim in Botnang bringen. Die übrigen Hunde blieben nach der Untersuchung bei ihrem neuen Besitzer. Die zwei Fahrer mussten auf Anordnung der Stadt Stuttgart mehrere hundert Euro als Sicherheitsleistung zahlen.