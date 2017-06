Wernau. (ES): Nach einer Schlägerei mit insgesamt acht Beteiligten am Sonntagmorgen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zwei 32 und 52 Jahre alte Männer wurden festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Beschuldigte die Untersuchungshaft anordnete.

Bildergalerie: Schlägerei in Wernau

Wie bereits berichtet, war es am Sonntagmorgen, gegen 10.20 Uhr, vor einem Imbiss in der Kirchheimer Straße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Auslöser der Auseinandersetzung dürften Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 32-jährigen Imbissbetreiber und einer mit Reinigungsarbeiten beauftragten Familie gewesen sein. Bereits vor der Schlägerei soll es im Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 14-jährigen Sohn der Familie und dem Betreiber des Imbisses gekommen sein, bei der sich beide leichte Verletzungen zugezogen haben sollen. Der 14-Jährige verließ daraufhin die Räumlichkeiten. Als die Familie wenig später vor dem Imbiss auftauchte, eskalierte die Situation. Zwischenzeitlich war auch der 52-Jährige auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die beiden 52-und 32-jährigen Männer sollen im Verlauf der Schlägerei auf die Kontrahenten eingeschlagen und eingestochen haben. Dabei erlitten der 14-Jährige und seine 42 Jahre alte Mutter so schwere Verletzungen, dass sie stationär in der Klinik aufgenommen werden mussten. Sechs weitere Beteiligte, darunter auch die beiden Beschuldigten, wurden zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Nach einer Notoperation befindet sich der 14-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle wurden erlassen und in Vollzug gesetzt. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.