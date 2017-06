Kirchheim (pol) - Mehrere Einsatzkräfte waren am Donnerstagmorgen erforderlich, um einen Tumult und den Widerstand gegen Polizeibeamte zu beenden. Die Polizei wurde gegen drei Uhr wegen eines Getränkediebstahls zum Foot-Festival am Rollschuhplatz gerufen. Zuvor war es bereits zu respektlosem Verhalten und Beleidigungen gegen Polizisten und einen Notrufmissbrauch an einer öffentlichen Telefonzelle im Innenstadtbereich gekommen. Als eine Streife einen 19-Jährigen überprüfen wollte, reagierte dieser aggressiv und hielt sich nicht an die Anweisungen der Beamten. Weitere Personen stachelten ihn an, sich zur Wehr zu setzen. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte er festgenommen werden.

Daraufhin solidarisierte sich die anwesende Gruppe noch intensiver mit dem Festgenommenen. Sie versuchten, die Beamten abzudrängen und wollten den Aggressor befreien. Ein weiterer 19-Jähriger tat sich dabei besonders hervor. Er schlug wild um sich und sprach übelste Beleidigungen aus. Gegen ihn musste schließlich Pfefferspray eingesetzt werden. Er wurde ebenfalls festgenommen, ebenso zwei 20-Jährige, die die Einsatzkräfte beleidigten und Anweisungen nicht befolgten. Die Beamten sprachen zahlreiche Platzverweise aus. Die beiden unter Alkoholeinwirkung stehenden 19-jährigen Rädelsführer mussten auf richterliche Anordnung den Rest der Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Die beiden 20-Jährigen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.