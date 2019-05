Plochingen (pol)Ein 19- und ein 38-Jähriger haben am Samstagabend gegen 20.35 Uhr einem 15-Jährigen in einer Regionalbahn von Stuttgart in Richtung Geislingen (Steige) mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, kam es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden volljährigen Personen, die von einem Fußballspiel kamen, und dem minderjährigen Frühlingsfestbesucher. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei ließen daraufhin den Zug in Plochingen anhalten und nahmen den Sachverhalt auf. Durch die Schläge platzte die Lippe des 15-Jährigen auf und ein Zahn lockerte sich. Er wurde im Anschluss durch seine erziehungsberechtigte Mutter abgeholt. Die beiden deutschen Staatsangehörigen müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.