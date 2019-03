Plochingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagmittag ein 48-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben gegen 12.40 Uhr mit überhöhtem Tempo die Schorndorfer Straße in Richtung Stadtmitte entlang. In einer Rechtskurve auf Höhe der Einmündung Im Burris geriet der Ford des 48-Jährigen auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und stieß gegen eine Blumeneingrenzung aus Beton. Der Fahrer musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde mit einem Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro abgeschleppt.