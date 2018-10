Anzeige

Plochingen (pol)Ein 21-Jähriger war gegen 13.30 Uhr am Samstagmittag mit seinem Peugeot 206 auf der Filsallee unterwegs und wollte an der Einmündung in die Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes. Dessen 79-jährige Fahrerin hatte keinerlei Chance mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden an den beiden Autos wird auf knapp 11 000 Euro geschätzt.