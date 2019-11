Plochingen (pol)Nach einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann, der am Dienstagmittag eine Seniorin bestohlen hat, fahndet der Polizeiposten Plochingen. Nach Angaben der Polizei war die 70-jährige Frau gegen 13 Uhr in der Urbanstraße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Häfnergasse von dem Unbekannten mit der Bitte ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln, angesprochen wurde. Als die hilfsbereite Frau ihre Geldbörse zückte, um die Münze zu wechseln, zog der Trickdieb ihr unbemerkt die Geldscheine aus der Börse, bedankte sich und lief weiter. Erst später bemerkte die Seniorin den Verlust. Der Mann wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, von dunklem Teint, normaler Figur und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er war dunkel gekleidet, sprach sehr gut Deutsch mit einem leichten, unbekannten Akzent und trat sehr höflich auf. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070.