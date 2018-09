Anzeige

Plochingen (pol)Ein teures Missgeschick ist einem Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen in Plochingen unterlaufen. Der 41-Jährige parkte laut Polizei um 7.45 Uhr sein Fahrzeug in der Beethovenstraße. Beim Aussteigen blieb der Henkel seiner Tasche an der Handbremse hängen. Der Mann bemerkte dies zunächst nicht und zog daran. Hierdurch löste sich die Bremse und der Lastwagen rollte auf den dahinter geparkten Fiat Punto, wie die Polizei mitteilt. Der Pkw wurde im Heckbereich erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.