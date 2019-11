08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren.

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren. Quelle: SDMG

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren.

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren. Quelle: SDMG

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren.

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren. Quelle: SDMG

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren.

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren. Quelle: SDMG

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren.

08.11.19 Am Freitagnachmittag hat ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart seine Ladung verloren. Quelle: SDMG

Plochingen (pol)Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Freitagnachmittag auf der B 10 und B 313 in Richtung Stuttgart gekommen, nachdem dutzende Getränkekisten von einem Lkw gefallen waren. Laut Angaben der Polizei war ein 55-Jähriger mit seinem Getränkelaster kurz vor 14 Uhr an der Anschlussstelle Plochingen auf die B 10 in Richtung Stuttgart aufgefahren. Am Ende der Aufschleifung fielen von der Ladefläche seines Sattelzugs aufgrund nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung mindestens drei Paletten mit vollen PET-Flaschen nach links auf die beiden Fahrspuren der Bundesstraße. Hierbei wurden zwei in Richtung Stuttgart fahrende Pkw von den Kisten getroffen. Die Kisten und Flaschen verteilten sich im Anschluss auf eine Länge von mindestens 50 Metern über die Fahrbahn. Zur Beseitigung rückte neben den Mitarbeitern der Halterfirma des Lkw die Feuerwehr aus. Nach einer Stunde konnte eine Fahrspur der B 10 in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden.

In der Zwischenzeit hatte sich nicht nur auf der B 10 sondern auch auf der B 313 von Nürtingen herkommend ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Kurz nach 15.30 Uhr waren beide Fahrstreifen der B 10 in Richtung Stuttgart wieder befahrbar. Der Schaden an den beiden betroffenen Autos und der Ladung kann noch nicht abgeschätzt werden.